Mercedes объявил о возрождении «Гелендвагена» с откидной крышей

Премьера Mercedes G-класса с мягким верхом, вероятно, состоится уже на следующей неделе.

© Mercedes-Benz

Кабриолет Mercedes G-класса возвращается в линейку немецкого автопроизводителя после 12 лет отсутствия. Тизер возрожденного «Гелика» с откидной крышей опубликовала пресс-служба немецкой компании.

На затемненном изображении можно без труда узнать характерные квадратные формы «Гелендвагена» с укороченной линией крыши.

«Семейство автомобилей G-класса расширяется», — говорится в коротком заявлении Mercedes-Benz.

Подробностей по новому кабриолету Mercedes G-класса пока нет. Возможно, новости об этой модели появятся во время грядущего Международного автосалона в Мюнхене, который пройдет с 8 по 14 сентября.

Кабриолет Mercedes G-класса выпускался с 1979 по 2013 годы. На прощание с модификацией с мягкой крышей «Трехлучевая звезда» даже выпустила спецверсию G-Class Cabriolet Final Edition. Ограниченный тираж в 200 экземпляров был распродан буквально за пару дней.

