Рассекречен самый мощный в истории спорткар Mercedes-AMG GT

Автомобиль получил несколько «фишек» с гоночных болидов, как кнопки Push-to-Pass и DRS.

© Mercedes-Benz

Спортивное подразделение Mercedes-AMG рассекретило самый экстремальный спорткар в своей истории — GT2 Edition W16. Автомобиль настолько мощный и быстрый, что не получил допуск на дороги общего пользования.

Спорткар построена базе гоночного AMG GT3, но, поскольку новая машина не предназначена для гонок, специалисты на заводе в Аффальтербахе при перепроектировании получили полную свободу действий. Так, под капот был установлен новейший V8 с двойным турбонаддувом и «плоским коленвалом». Мощность данного агрегата составляет 719 л.с. (800 Н·м), причём это не предел.

Одна из главных особенностей GT2 Edition W16 — кнопка Push-to-Pass, которая увеличивает наддув на 10 секунд, повышая мощность двигателя до 818 л.с. (1100 Н·м). Таким образом, новый GT на 200-300 л.с. мощнее автомобилей Mercedes-AMG GT3, участвующих в международных гоночных чемпионатах, таких как GT World Challenge Europe. Это вообще самый мощный и быстрый спорткар AMG класса GT. Максимальная скорость, к слову, 320 км/ч.

Способствует высоким скоростным характеристикам и продвинутая аэродинамика. AMG GT2 Edition W16 по примеру машины Формулы 1 имеет подвижное заднее крыло (DRS), снижающее лобовое сопротивление на прямых. Кроме того, водитель может с помощью кнопки менять положение задвижек в передних воздухозаборниках, повышая аэродинамическую эффективность. Стоит также отметить переработанный передний сплиттер, карбоновый спойлер и наружные зеркала с аэродинамическим «оперением» в виде закрылка, как на заднем спойлере.

Оснащён Mercedes-AMG GT2 Edition W16, как и подобает трековому автомобилю, по самым высоким стандартам безопасности: каркас безопасности, пятиточечные ремни, защитные сетки на окнах, система пожаротушения, топливный бак с усиленной защитой. На крыше имеется даже аварийно-спасательный люк.

Mercedes-AMG GT2 Edition W16 предназначен исключительно для езды по гоночным трассам и не имеет допуска на дороги общего пользования. Всего будет выпущено 30 экземпляров, стоимость спорткара — $794 430 (64,5 млн рублей). Вручение автомобиля каждому покупателю будет проводиться на автодроме, где новоиспечённый владелец сможет провести бесплатный трек-день и опробовать своё приобретение.

