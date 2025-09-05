Россияне назвали мифы о китайских авто, которые считают правдой

Китайские автомобили часто ломаются, быстро ржавеют и небезопасны, а перепродавать их невыгодно? Российские автовладельцы выразили своё мнение.

Почти каждый второй российский автовладелец уверен, что китайские автомобили в Поднебесной стоят в несколько раз дешевле, чем в России. Об этом рассказало аналитическое агентство «Автостат» по итогам опроса, в котором приняли участие свыше трех тысяч автолюбителей.

Согласно результатам исследования, 48% респондентов согласны, что ценник на «китайцев» в России в два-три раза дороже, чем в КНР. 37% поддерживают мнение о том, что автомобили из Китая ржавеют уже на второй-третий год эксплуатации. Треть опрошенных согласны, что китайские авто сильно теряют в цене. При этом чуть больше 25% опрошенных разделяют мнение о слабой надёжности машин из Поднебесной.

Какие мифы о китайских автомобилях являются правдой? Мнение российских автовладельцев

В России они стоят в два-три раза дороже, чем в Китае – 48,3%

Железо тонкое и ржавеет буквально на второй-третий год эксплуатации — 37,4%

Потом не продать, остаточная стоимость очень быстро падает — 35%

Часто что-то ломается, глючит электроника и электрика — 27%;

Проблемы с запчастями, обслуживать долго и дорого — 25,9%;

Интерьер из дешевого дермантина, скрипит и пахнет — 15,4%;

Они небезопасны, нормальных краш-тестов китайцы не проводят — 13%;

Всё это мифы, современные китайские автомобили на уровне мировых аналогов — 6,6%.

«Меня порадовало, что практически на последнее место эксперты и покупатели поставили вопрос безопасности. Есть понимание, что безопасность китайских автомобилей плюс-минус на уровне всех остальных», — отметил сооснователь и директор «Автостата» Сергей Целиков.

На сегодняшний день доля автомобилей из КНР на российском рынке составляет 55%. Это, например, на 25% больше машин отечественного производства. С другой стороны, год назад «китайцы» занимали 61,3% от всех продаж.

