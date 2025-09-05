Редчайший «Москвич» продают почти за 5 млн рублей: что уникального в этом автомобиле?

145-сильный мотор 2,0, полный привод, система стабилизации (ESP), электроприводы сидений и стеклоподъёмников, обогрев лобового стекла и сидений — всё это можно найти в «Москвиче» 1999 года выпуска.

На одном из российских сервисов онлайн-объявлений на днях появилось сообщение о продаже одного из самых нетипичных автомобилей производства АЗЛК (Автомобильный завод имени Ленинского комсомола). По словам владельца, это всего один из трех экземпляров, сохранившихся до наших дней.

На продажу выставлен Москвич-2142 «Иван Калита». Широкому кругу автомобилистов данное название вряд ли о чём-то говорит, но коллекционеры наверняка в курсе, что это за машина.

С 1999 по 2001 годы АЗЛК выпустил 30-40 экземпляров моделей «Иван Калита» — специально для мэрии Москвы. В то время АЗЛК активно пытался зайти в класс представительских авто и составить конкуренцию ГАЗу с флагманской «Волгой». Вот и появлялись в линейке «Москвича» длиннобазные люксовые седаны «Князь Владимир», «Юрий Долгорукий». Ни одна из этих моделей, что называется не взлетела, и «Иван Калита» не стал исключением. Правительство столицы закупило небольшую партию, и на этом всё, хотя проект был весьма амбициозный.

Оснащение 4,9-метрового седана Москвич-2142 весьма продвинутое даже по современным меркам. Понятно, что автомобиль представительский и предназначался для чиновников, но если учесть, что АЗЛК большую часть своей истории выпускал массовые бюджетные авто, техническая комплектация и оснащение впечатляют.

Под капотом бизнес-седана «Москвич» установлен 2,0-литровый четырёхцилиндровый атмосферник марки Renault мощностью 145 л.с. Коробка передач – 5-ступенчатая «механика». В модельном ряду были как переднеприводные, так и полноприводные версии. На продажу, кстати, выставлена 4WD-версия.

«Один из трех выживших полноприводных, состояние соответствует пробегу, вложений не требует, хорошая машина в коллекцию», — говорится в описании автомобиля на классифайде.

В салоне Москвича «Иван Калита» имеются опции, которые даже сейчас найдешь не в каждом автомобиле:

Электропривод наружных зеркал;

Электрорегулировка передних сидений;

Электрообогрев передних сидений, лобового стекла, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателей;

Электростеклоподъемники;

Два кондиционера;

Подушка безопасности для водителя;

Система стабилизации (ESP);

Передняя панель с отделкой из дерева.

В конце 90-х и начале 2000-х новый Москвич-2142 «Иван Калита» стоил примерно 1 626 000 рублей, что по тем временем было весьма солидно. Сейчас продавец просит за уникальный автомобиль 4 800 000 рублей. Впрочем, это далеко не предел. Несколько лет назад другой экземпляр редчайшего «Москвича» и вовсе продавали за 8 000 000 рублей.

