Корейская марка привезёт в Россию 170-сильный кроссовер: что известно об этой машине?

Абсолютно новый внедорожник появился в продаже в других странах чуть больше года назад.

© KGM

Южнокорейский концерн KG Mobility (KGM), бывший SsangYong, привезёт в Россию среднеразмерный кроссовер KGM Actyon. Об этом рассказал в Телеграм-канале генеральный директор российского офиса марки Виталий Осипов, отвечая на вопросы подписчиков.

«О сроках поставки и ценах сообщим несколько позже», — сообщил топ-менеджер.

KGM Actyon появился в продаже в Южной Корее в июле 2024 года. Кроссовер имеет габариты 4740 x 1970 x 1680 мм при колесной базе 2680 мм. Объём багажника — 668 литров, при сложенных сиденьях заднего ряда вместимость багажного отделения увеличивается до 1568 литров.

Под капотом KGM Actyon расположена 1,5-литровая рядная «турбочетвёрка» мощностью 170 л.с. и 280 Н⋅м крутящего момента. Коробка передач – 6-ступенчатый «автомат». Привод может быть как передним, так и полным. Расход топлива в смешанном режиме — 9,9 литра на 100 км.

© KGM

Оснащение кроссовера достаточно солидное для машины бюджетного бренда. Даже в «базе» имеется двухзонный климат-контроль, обогрев руля и всех сидений, функция вентиляции передних кресел, шторки для задних пассажиров, адаптивный круиз-контроль, система камер обзора на 360 градусов, перетяжка салона кожей наппа. Расширенная комплектация дополнена панорамной крышей, электроприводом пятой двери и другими опциями.

Сейчас кроссовер KGM Actyon поставляется в Россию по параллельным каналам. Стоимость такого автомобиля на онлайн-площадках продаж в среднем составляет 3,3 млн рублей.

