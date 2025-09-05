Российские водительские права разрешат в Китае

О сроках пока говорить рано.

Российские автомобилисты смогут ездить в Китай с национальным водительским удостоверением. Об обсуждении соответствующего разрешения с правительством КНР рассказал глава Министерства транспорта России Андрей Никитин.

«Это в формате текущей работы ведётся, каких-то конкретных сроков нет», — приводит слова главы Минтранса информационное агентство ТАСС.

Возможное разрешение касается только водителей легковых автомобилей и будет взаимным. То есть китайские автомобилисты смогут передвигаться по дорогам России по своим национальным правам.

Как сейчас российские водители ездят в Китае, а китайские – в России?

Водители из России перед поездкой в Поднебесную должны получить временные права местного образца. Касается это как управления собственным автомобилем, так и машин из каршеринга, проката.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление в таможенное управление, приложив справку о прохождении медкомиссии и две цветные фотографии. Срок оформления временного водительского удостоверения – до трёх дней. Пошлина составляет 10 юаней, что по текущему курсу равно 113 рублей. Ездить по таким правам можно до 12 месяцев.

Китайские водители могут передвигаться по российским дорогам тоже только по местным правам. Связано это с тем, что Китай не ратифицировал Венскую конвенцию 1968 года о дорожном движении. Это значит, что автомобилисты в КНР не имеют международного водительского удостоверения. Китайские права в России пока не действительны.

