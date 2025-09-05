Представлен новый BMW iX3: у него маленькие «ноздри»

Презентован первый автомобиль из новой старой линейки Neue Klasse.

© BMW

Возрожденная линейка BMW под названием Neue Klasse («Новый класс») начинает обретать очертания. В пятницу, 5 сентября, немецкий концерн представил первый автомобиль из новой гаммы электрических моделей, которая была анонсирована ещё в 2024 году.

«Первенцем» Neue Klasse стал BMW iX3. Это полноприводный кроссовер с двухмоторной электрической установкой мощностью 469 л.с. (645 Н·м) и тяговой батареей на 108,7 кВт⋅ч, обеспечивающей внушительный запас хода до 805 км. Динамические характеристики впечатляют не меньше: с места до «сотни» автомобиль разгоняется за 4,9 секунды и развивает максимальную скорость 210 км/ч.

Внешний облик 4,7-метрового паркетника BMW iX3 с «ноздрями» и фарами, объединенными с «заглушкой» на месте радиаторной решётки, — это отсылка к автомобилям предыдущего поколения Neue Klasse 1960-х годов. Однако есть в дизайне и ряд новых решений, как горизонтальные задние фонари практически во всю ширину кормы, выдвижные дверные ручки и колёсные арки в цвет кузова.

© BMW

«Neue Klasse — наш самый масштабный новый проект, знаменующий собой огромный скачок в технологиях, динамике вождения и дизайне. Мы не только выводим на дороги новое поколение электрических автомобилей, мы начинаем новую эру в истории BMW», — прокомментировал генеральный директор компании Оливер Ципсе.

Первая модель Neue Klasse будет выпускаться на новом заводе BMW в венгерском городе Дебрецен. На конвейер iX3 встанет уже этой осенью. В продажу электрическая новинка «баварцев» поступит весной 2026 года. Ориентировочная стоимость кроссовера — $80 700 или 6,5 млн рублей.

BMW выпустит 40 новых моделей и модификаций к 2027 году