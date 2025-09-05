Знакомьтесь, София: в автосалоне в Химках появился человекоподобный робот-консультант

Робот может общаться с клиентами автоцентра и давать советы по покупке автомобиля.

© EXEED

Китайская компания Exeed впервые привезла в Россию человекоподобного робота Mornine, созданного специально для работы с клиентами в автосалонах. Гуманоид-консультант появился в шоуруме «АвтоСпецЦентр» в подмосковных Химках, рассказал дилер в сообщении, которое поступило в «Рамблер/авто».

О роботе Mornine мы подробно рассказывали в конце мая, когда стало известно о запуске высокотехнологичного проекта Exeed в других странах. Гуманоидный робот имеет рост 167 см понимает человеческую речь и способен общаться на десяти разных языках. Человекоподобности ему придают бионические элементы и силиконовая маска на лице, имитирующая мимику и движения рта во время разговора.

© EXEED

В России роботизированный консультант получила имя София. Робот приветствуют посетителей автосалона, консультирует по модельной линейке. Кроме того, это первый в мире человекоподобный робот, умеющий открывать двери автомобиля.

Пока робот-гуманоид работает в дилерском центре в Химках тестовом режиме. В представительстве Exeed назвали дебют Софии важным шагом к массовому внедрению интеллектуальных роботов-консультантов в российских автосалонах.

