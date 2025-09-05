В России предложили ввести налог за активное использование авто

Альтернатива транспортному налогу.

Транспортный налог в России нужно заменить на сбор за активное использование автомобиля. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Размер транспортного налога зависит от мощности и объёма двигателя, категории и возраста автомобиля, а также региона, в котором зарегистрировано транспортное средство. Есть также повышающие коэффициенты для автомобилей дороже 10 млн рублей. При этом интенсивность использования машины не учитывается.

«Одинаковую сумму платят и те, кто проводит целый день за рулем, и те, кто выезжает на дачу несколько раз в год. Более справедливой будет схема, когда граждане начнут платить за интенсивность использования. Кто ездит, тот и платит», — приводит слова Миронова информационное агентство ТАСС.

Депутат пообещал, что по ходу осенней сессии в Госдуме постарается добиться принятия данной инициативы.

Транспортный налог в России под нынешним названием и в текущем виде появился в 2003 году, заменив так называемый дорожный налог, который действовал с 1991 года. Принципиальная разница между старым и действующим сбором заключается в том, что в первом средства направлялись в специальный фонд для строительства и содержания дорог, а во втором поступают в региональный бюджет, откуда идут на установку светофоров, нанесение разметки и другую дорожную инфраструктуру.

Последние 20 лет со стороны правительства не раз поступали предложения отменить или как минимум переформатировать транспортный налог. Наиболее активно продвигалась идея о включении этого сбора в стоимость топлива, но до реализации дело так и не дошло.

