ГАИ объявила масштабный рейд по отлову нетрезвых водителей в выходные 6-7 сентября

Массовый профилактический рейд «Нетрезвый водитель» пройдёт в первые выходные сентября 2025 года в различных регионах России.

© Игорь Иванко/Коммерсантъ

Сотрудники Госавтоинспекции проведут по всей стране трёхдневное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», которое начнётся в пятницу, 5 сентября, и продлится все выходные.

Антиалкогольные рейды в первые выходные осени 2025 года пройдут на дорогах в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Тагиле, Петрозаводске, Оренбурге, Сыктывкаре, Тверской, Кировской и Пензенской областях, Тюмени, Новосибирске, Кемерово и других регионах страны.

«Госавтоинспекция призывает всех водителей не нарушать Правила дорожного движения и сообщать о водителях с неадекватной манерой вождения, реакция будет оперативной. Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для всех участников дорожного движения: пешеходов, пассажиров и других водителей!» — говорится в обращении ГАИ к участникам дорожного движения.

Напоминаем, что за вождение в нетрезвом состоянии автомобилисту грозит административный штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Как сотрудники ГАИ вычисляют пьяных водителей на дорогах