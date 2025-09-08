Стало известно, когда появится новая «Волга»

По слухам, первый за два десятилетия автомобиль «Волга» будет кроссовером.

Автомобили возрожденной марки «Волга» встанут на конвейер уже в первой половине 2026 года. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с журналистами.

Легендарный советский и российский автобренд, принадлежащий Горьковскому автозаводу (ГАЗ), вернётся в отечественный автопром после 16 лет забвения. Марка, по неофициальной информации, будет возрождена при содействии китайского автоконцерна Geely.

«Насколько мне известно, они рассчитывают к весне следующего года начать первые этапы сборки и производства», — приводит слова Мантурова информационное агентство ТАСС.

Подробностей по линейке новой «Волги» пока нет. По мнению автоэкспертов, возможно, что одна из моделей будет базироваться на популярном в России премиальном кроссовере Geely Monjaro.

