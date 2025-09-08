Быстрее Шумахера: в Формуле 1 установлено два новых рекорда скорости

Одно из прошлых достижений 22 года принадлежало легендарному Михаэлю Шумахеру.

© HOCH ZWEI/Global Look Press

В минувшие выходные, 6-7 сентября, на трассе Монца в Италии прошёл 16-й этап чемпионата мира Формулы 1 2025 года. Победу одержал действующий и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, который попутно обновил сразу два рекорда.

Монца является одной из самых скоростных трасс в календаре Ф1 наряду с бельгийским Спа-Франкоршамом и городским кольцом Baku City Circuit. В разные годы — в 2003-м и 2020-м — тут были установлены рекорды средней скорости на одном круге и всей дистанции гонки. И на прошедшем Гран При Италии оба этих достижения были переписаны Ферстаппеном.

В субботу в квалификации гонщик Red Bull Racing проехал со средней скоростью 264,68 км/ч. За все 76 лет Формулы 1 никто прежде не поддерживал такую высокую скорость на протяжении круга. Предыдущее достижение — 264,362 км/ч — установил в 2020 году Льюис Хэмилтон на машине Mercedes.

© HOCH ZWEI/Global Look Press

В 53-круговом заезде в воскресенье Ферстаппен выиграл, проехав со средним темпом 250,706 км/ч. Это самое скоростное прохождение дистанции гонки в истории Ф1. Безусловно, Максу помогло то, что гонка прошла в боевом режиме от старта до финиша, то есть без аварий и автомобиля безопасности. Тем не менее показатель впечатляющий. Прошлый рекорд в 247,585 км/ч был установлен ещё в 2003 году легендарным Михаэлем Шумахером – кстати, тоже в Монце.

Для сравнения, в Монте-Карло, на самой медленной трассе в расписании Формулы 1, среднее время лучшего круга в квалификации в этом году было на уровне 171,729 км/ч, а скорость прохождения дистанции гонки составила 164,067 км/ч.

