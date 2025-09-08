ГАЗ раскрыл неожиданные подробности о возрождении «Волги»

Стали известны новые подробности о возрождении знаменитого советского и российского автобренда.

Горьковский автозавод (ГАЗ) не будет участвовать в перезапуске легендарной марки «Волга». Проектом займётся нижегородская компания, созданная в 2024 году и формально не имеющая отношения к предприятию.

На прошлой неделе стало известно, что уже в 2026 году на конвейер встанет первый с 2011 года автомобиль под брендом «Волга». Предположительно, это будет переименованный китаец Geely Monjaro.

«Проект Volga реализует АО «Производство легковых автомобилей». Это независимая компания, она не входит в периметр «Группы ГАЗ», — приводит слова представителя завода информационное агентство ТАСС.

Хотя Акционерное общество не входит в структуру предприятия в Нижнем Новгороде, зарегистрирована фирма по тому же адресу, что и головной офис ГАЗа. При этом организация на правах аренды использует мощности завода, на которых ранее выпускались автомобили Skoda и Volkswagen.

По мнению экспертов, такое делегирование связано с желанием ГАЗа минимизировать риски при перезапуске бренда. В случае, если проект окажется успешным, завод сможет вернуть «Волгу» в обратно свою структуру.

