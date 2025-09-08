Необычная решётка и гигантский экран: представлен новый Mercedes-Benz GLC EQ

Состоялась премьера нового электрического внедорожника немецкой марки.

Компания Mercedes-Benz в преддверии Международного автосалона в Мюнхене-2025 рассекретила новый электрический внедорожник GLC EQ. Эта модель пришла на смену флагманскому батарейному кроссоверу EQC, снятому с производства ещё несколько лет назад.

Новый автомобиль станет частью линейки популярных кроссоверов GLC. От своих бензиновых собратьев GLC EQ прежде всего отличается дизайном экстерьера: спереди установлена декоративная радиаторная решётка, фактически представляющая собой широкую и высокую светодиодную панель с 942 миниатюрными квадратными элементами, в том числе с подсвечиваемым логотипом. При этом внедорожник слегка вырос в размерах: колёсная база стала на 84 мм длиннее (2972 ​​мм), что обеспечило больше места в салоне.

Mercedes-Benz нашёл новое применение радиаторной решётке

Электрический паркетник получит сразу пять моторных вариантов — мощностью от 369 до 483 л.с. Привод может быть как полным, так и задним. Причём первой на конвейер встанет именно топовая версия с трансмиссией 4WD, двухмоторной установкой и динамикой разгона 4,4 секунды до 100 км/ч. Максимальная скорость всех модификаций, к слову, ограничена на отметке 210 км/ч.

Стандартная аккумуляторная батарея на 94 кВт⋅ч поддерживает мощность зарядки до 330 кВт и обеспечивает запас хода до 740 км. За счёт системы рекуперации тяговая батарея может заряжаться прямо на ходу: на выбор водителю будут доступны четыре режима зарядки, мощность самого агрессивного из которых достигает около 300 кВт.

Наиболее интересное решение в интерьере Mercedes-Benz GLC EQ — 39-дюймовый экран, в котором объединены приборная панель и медиасистема. В компании назвали этот гигантский дисплей Hyperscreen. Опционально доступны отдельная 10,25-дюймовая «приборка» и 14-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.

В продажу электрический Mercedes-Benz GLC поступит уже в начале 2026 года. Стоимость батарейного кроссовера будет объявлена отдельно. Ценник на бензиновый GLC начинается от $73 507, что по официальному обменному курсу составляет почти 6 млн рублей.

