Рассекречен самый мощный Porsche 911 в истории. Но есть один нюанс

Топовая версия 911 Turbo S впервые в истории получила гибридную модификацию.

© Porsche

Электрификация в автомобилестроении добралась до знаменитого семейства спорткаров Porsche 911 ещё в мае 2024 года, когда немецкий автопроизводитель «выкатил» гибридный Carrera GTS. Спустя год с небольшим модификацией с электрическим довеском обзавелась и самая экстремальная версия в линейке — 911 Turbo S.

Премьера «заряженного» гибрида Porsche 911 состоялась в преддверии Международной автовыставки в Мюнхене, которая стартует 9 сентября. Turbo S получил гибридную силовую установку с отдачей 711 л.с. и официально может называться самым мощным «девятьсот одиннадцатым» в истории.

Бензоэлектрическая установка состоит из 3,6-литрового оппозитного турбодвигателя и двух электрических моторов. Мощность этого агрегата на 61 л.с. больше самого мощного бензинового Porsche 911 Turbo S c «битурбошестёркой» рабочим объёмом 3,8 литра. За переключение передач отвечает 8-ступенчатый «робот».

© Porsche

Помимо мощнейшего силового агрегата, гибридный Porsche 911 Turbo S получил ряд модификаций под возросшую мощность. Так, задние шины стали на 10 мм шире и теперь имеют размер 325/30Z R21, тогда как параметры передних остались неизменными – 255/35Z R20. Тормоза получили новые керамические композитные колодки: диаметр передних дисков остался в пределах 420 мм, задние выросли в диаметре на 20 мм — до 410 мм. Доработали в Porsche и аэрообвес: новые воздуховоды в переднем бампере с подвижными дефлекторами, выдвижной передний спойлер и переработанное заднее антикрыло с DRS позволили снизить лобовое сопротивление на 10%. Как итог, значительно улучшились динамические характеристики 911 Turbo S.

Скоростные характеристики гибридного Porsche 911 Turbo S в сравнении с бензиновой версией:

0-100 км/ч за 2,4 секунды (2,6);

0-200 км/ч за 8,4 секунды (8,9);

Максимальная скорость 322 км/ч (330 км/ч).

Свои выдающиеся скоростные характеристики гибрид Porsche 911 Turbo S продемонстрировал ещё на предсерийных испытаниях. Осенью прошлого года полуэлектрический спорткар проехал круг по Нордшляйфе за 7 минут 3,92 секунды, что на 14 секунд быстрее обычного Turbo S. Притом что гибридный спорткар на 80 кг (1679 кг) тяжелее своего бензинового собрата.

Предзаказ на бензоэлектрический Porsche 911 Turbo S уже открыт. В розничную продажу гибридный спорткар поступит весной следующего года. Стоимость автомобиля — от $272 650 (22,2 млн рублей).

