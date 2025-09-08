Не исчезнут ли бесплатные парковки в Москве? Ответили в мэрии столицы

В правительстве Москвы рассказали о перспективах бесплатных и платных парковочных мест.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

На сегодняшний день в Москве организовано свыше 130 тысяч платных парковочных мест. С каждым годом их количество стремительно растёт: только в этом году в рамках трёхэтапного расширения новые зоны появятся на 205 столичных улицах. Не исчезнут ли совсем бесплатные парковочные места в Москве?

На вопрос о будущем бесплатных парковок ответил заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«У нас нет задачи сделать все парковки платными. Мы смотрим, в первую очередь, где много нарушений и где местным жителям не хватает парковочных мест», — сказал заместитель столичного мэра в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам чиновника, платные парковки помогают решить множество проблем, особенно для местных жителей, которые на бесплатных стоянках зачастую лишаются свободных мест из-за тех, кто приезжает в район по работе или в гости. Оформив парковку на год вперёд за 3000 рублей, они могут без проблем оставлять автомобиль в своём районе в любое время суток.

В Москве расширилась зона платных парковок: полный список улиц и тарифы