В топе популярных иномарок в России сменился лидер. Удивительно, но это не «китаец»

Первая неделя осени 2025 года преподнесла сюрприз на отечественном авторынке.

© Belgee

Китайский кроссовер Haval Jolion прочно обосновался в лидерах российского авторынка. Паркетник сборки тульского автозавода удерживает звание бестселлера среди иномарок уже 22 месяца подряд, с ноября 2023 года. Однако в рамках одной недели «Джолион» больше не лидер.

По данным «Автостата», по итогам первой недели сентября Haval Jolion занял второе место в сегменте новых иностранных автомобилей с тиражом 1379 штук. Самой продаваемой иномаркой неожиданно стал белорусский кроссовер Belgee X50 — 1399 единиц.

Впервые автомобиль бренда из Белоруссии возглавил рейтинг самых продаваемых иномарок в России, пусть и в срезе одной недели. Попутно X50 ещё обогнал Lada Vesta: флагман АвтоВАЗа был продан в количестве 1364 штук. До абсолютного лидера рынка кроссоверу Belgee, правда, далеко. Первую строчку по итогам 1-7 сентября заняла Lada Granta с тиражом 2984 автомобилей.

Что касается продаж в целом, то спрос на новые автомобили сократился на 3% в сравнении с рекордной последней недели августа — с 29,7 до 28,9 тысячи единиц.

