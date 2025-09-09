«Это очень серьёзная проблема». Утилизаторы не знают, что делать с батареями электромобилей

На складах в Великобритании скопилось три десятка тысяч аккумуляторов, подлежащих утилизации. У компаний нет регламента, технических ресурсов и финансовых средств для проведения работ.

Проблема утилизации аккумуляторных батарей — один из главных контраргументов экологичности электрических автомобилей. Их переработка является сложным и дорогим процессом, который при нарушении технологии может нанести колоссальный урон окружающей среде. Так, в Великобритании и вовсе не знают, как быть с использованными аккумуляторами.

По информации Financial Times, в стране к настоящему моменту скопилось 23 500 аккумуляторов — преимущественно от старых машин и авто, попавших в ДТП. Это 90% от всего объёма, которые способны вместить склады предприятий в Великобританиии, специализирующихся на переработке накопителей энергии.

«Это очень серьёзная проблема, масштаб которой становится всё больше и больше», — говорит Кристиан Марстон, генеральный директор компании Altilium, занимающейся переработкой аккумуляторов.

Отмечается, что проблема утилизации батарей от электрокаров актуальна и для европейских стран. Но наиболее остро этот вопрос стоит именно в Великобритании. На Туманном Альбионе нет собственной индустрии по производству аккумуляторов для электромобилей, нет госстандартов по их утилизации и необходимых мощностей. Вдобавок ко всему, из-за стоимости сырья на местном рынке в последние годы переработка литий-железо-фосфатных аккумуляторов экономически невыгодна.

«Батареи просто лежат на складах, и с ними ничего не делают», — заключил источник Financial Times.

