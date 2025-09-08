Представлен Avatr Vision Xpectra — номинант на звание самой необычной новинки в Мюнхене

Роскошный шоу-кар может произвести фурор на автовыставке в Мюнхене-2025.

© Avatr

Китайский премиум-бренд Avatr, входящий в состав концерна Changan, привёз на Международный автосалон в Мюнхене футуристичный концепт-кар под названием Vision Xpectra. Шоу-кар почти наверняка станет одним из самых ярких и необычных экспонатов моторшоу, которое стартует 9 сентября.

Avatr Vision Xpectra — лифтбек гигантских размеров. Габариты составляет 5843х2132х1405 мм при колёсной базе 3450 мм. Для сравнения, даже удлинённый Rolls-Royce Phantom на 81 мм короче.

Внушительные габариты подчёркивает нестандартный дизайн кузова. Дверные стойки отсутствуют, и остекление салона, по сути, представляет собой прозрачный «колпак», как на истребителе. Сами двери — распашные, причём без ручек. В месте, где должна быть средняя стойка, кузов значительно сужается, поэтому форма очень необычная.

© Avatr

Как ни странно, при длине машины в 5,8 метров в салоне имеется всего четыре посадочных места. Рулевое колесо представляет собой штурвал, разделённый на две части. На передней панели нет ни «приборки», ни экрана мультимедийной системы — видимо, вся необходимая информация отображается на проекционном дисплее на ветровом стекле. Из остальных решений можно отметить сиденья-ковши и центральный туннель во всю длину салона.

В серийное производство футуристичный автомобиль Avatr Vision Xpectra, увы, не пойдёт. Но наверняка любопытные дизайнерские и технические решения найдут воплощение в будущих товарных моделях премиального суббренда Changan.

