В России отзывают свыше 20 тысяч автомобилей Lada

Автомобили двух моделей Niva доукомплектуют.

© АВТОВАЗ

Российский концерн АвтоВАЗ и Ростандарт объявили о запуске сервисной кампании, затрагивающей 22 936 автомобилей марки Lada. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном портале ведомства.

Визиту в официальный дилерский центр подлежат 14 024 внедорожника Lada Niva Travel, проданных с октября 2021 года по ноябрь 2023-го. Также под сервисную программу попали 8912 «вездеходов» Lada Niva Legend, которые были реализованы с 31 октября 2021-го по 2 мая 2024-го.

Причина в обоих случаях одинаковая — требуется дооснащение системами обеспечения дополнительной безопасности. На Travel не хватает системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и надувных подушек безопасности. На Legend требуется только доустановка SOS-кнопки.

В связи с дефицитом комплектующих из-за западных санкций АвтоВАЗ временно не устанавливал ЭРА-ГЛОНАСС и подушки безопасности на свои машины при условии, что в дальнейшем вернёт их. Niva Travel и Niva Legend с завода уже комплектуются этими системами, а теперь будут дооборудованы и проданные ранее машины.

Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, будут приглашены к официальному дилеру по электронной почте или телефону в ближайший дилерский центр. В ходе бесплатных работ специалисты установят недостающие компоненты.

Кроме того, собственники автомобилей Lada Niva могут самостоятельно узнать, подпадает ли их машина под отзыв. Сделать это можно, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем в рамках отзывной программы.

