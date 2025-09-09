В России подсчитали все электромобили и гибриды

Вот сколько «зелёных» машин на российских дорогах.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Количество электромобилей и гибридов на российских дорогах за последний год увеличилось в полтора раза. Такой вывод следует из данных «Автостата» по отечественному автопарку электрифицированных машин.

По состоянию на 1 июля текущего года на учёте в ГАИ находится 138,5 тысяч автомобилей на электричестве: 65,2 тысячи «чистых» электрокаров и 73,3 тысячи авто с бензо-электрической силовой установкой. Для сравнения, год назад их было всего 90 тысяч.

Интересно и то, как изменилось соотношение между двумя типами «зелёных» автомобилей. Если к 1 июля 2024 года электромобили занимали 56,2% российского сегмента, а гибриды – 43,8%, то в этом году их соотношение составило 47,1% на 52,2%. То есть гибриды догнали и обогнали «электрички» по численности на российских дорогах.

Больше всего в электрическом сегменте в России машин китайской марки Lixiang (Li Auto), занимающих практически четверть автопарка — 23,7%. Следом идёт японский Nissan с долей 12,6%. Замыкает тройку лидеров ещё один «китаец» Voyah — 11,5%.

Электромобили и гибриды: основные виды, их плюсы и минусы