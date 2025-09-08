Электрическая Octavia: состоялась мировая премьера концепта-кара Skoda Vision O

Таким будет универсал Skoda Octavia нового поколения.

В понедельник, 8 сентября, накануне старта Международного автосалона в Мюнхене-2025 компания Skoda представила миру концепт-кар Skoda Vision O, тизерами которого интриговала на протяжении нескольких последних недель. Причём это не просто концепт, а прообраз новой Octavia, которая с пятого поколения станет электрической.

На сегодняшний день в гамме Skoda Octavia, помимо классической бензиновой версии, есть «мягкий» гибрид и полноценная полуэлектрическая модификация. Однако «чистых» батарейных моделей в популярном семействе универсалов никогда ещё не было, и премьера Vision O – это первый шаг к полной электрификации универсала.

Дизайн прототипа Octavia пятой генерации выполнен в фирменном для Skoda стиле Modern Solid: черная полоса во всю ширину передка, узкие светодиодные фары и дополнительный световой элемент по бокам, подсвечивающаяся эмблема Skoda под капотом. Узкие T-образные фонари с несколькими секциями, в том числе боковой – это отсылка к фирменному «четырехглазому» облику Skoda. Можно также отметить сильно заваленную линию ветрового стекла, покатую крышу и задний спойлер на пятой двери.

Базироваться электрическая Skoda Octavia будет на новейшей 800-вольтовой платформе SSP (Scalable Systems Platform) разработки Volkswagen, поддерживающей технологию быстрой подзарядки и и обеспечивающей эффективный расход электричества. Подробностей о силовой установке и батарее пока нет.

Skoda Octavia дебютировала в далеком 1960 году и является самым продаваемым универсалом в истории чешского бренда. Одни только современные модели за последние 20 лет разошлись по всему миру тиражом свыше 3 млн экземпляров. В России бестселлер Skoda не только продавался, но и выпускался, причём сразу на двух предприятиях – в Калуге и в Нижнем Новгороде.

