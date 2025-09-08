Новая Skoda Octavia станет электромобилем

Таким будет универсал Skoda Octavia нового поколения. Чешский бестселлер станет электромобилем и получит ИИ-ассистента по имени Laura.

© соцсети

Накануне старта Международного автосалона в Мюнхене компания Skoda представила миру концепт-кар Skoda Vision O, тизерами которого интриговала на протяжении нескольких последних недель. Это не просто абстрактный прототип, демонстирующий развитие дизайна Skoda, а прообраз новой Octavia пятого поколения, которая с станет полностью электрической.

© Skoda

На сегодняшний день в гамме Skoda Octavia, помимо классической бензиновой версии, есть «мягкий» гибрид и полноценная полуэлектрическая модификация. Однако «чистых» батарейных моделей в популярном семействе лифтбэков и универсалов никогда ещё не было, и премьера Vision O – это первый шаг к полной электрификации универсала.

© Skoda

Дизайн прототипа Octavia пятой генерации выполнен в фирменном для Skoda стиле Modern Solid: черная полоса во всю ширину передка, узкие светодиодные фары и дополнительный световой элемент по бокам, подсвечивающаяся эмблема Skoda под капотом. Узкие T-образные фонари с несколькими секциями, в том числе боковой – это отсылка к фирменному «четырехглазому» облику Skoda. Можно также отметить сильно заваленную линию ветрового стекла, покатую крышу и небольшой спойлер на пятой двери.

В салоне, как и прежде, царит фирменная шкодовская практичность и минимализм. Помимо большого пространства для пассажиров и багажа, которое всегда ценили владельцы Skoda, новый автомобиль предлагает ряд продуманных решений. Так, главными элементами салона стали два дисплея: один вертикально-ориентированный на центральной консоли, а второй узкий экран, растянувшийся на ширину всей передней панели.

© Skoda

Горизонтальный дисплей отображает ключевую информацию для водителя непосредственно в поле его зрения. Данные на ней могут настраиваться в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Вертикальный дисплей — медиасистема нового поколения с интегрированным в нее цифровым ИИ-помощником по имени Laura.

© Skoda

Помимо сенсорного ввода информации бортовые системы оснащены тактильной шайбой-контроллером Smart Dial на центральном подлокотнике, при помощи которой также можно управлять их функциями. Активировать часть систем также можно при помощи кнопок на рулевом колесе.

© соцсети

Базироваться электрическая Skoda Octavia будет на новейшей 800-вольтовой платформе SSP (Scalable Systems Platform) разработки Volkswagen, поддерживающей технологию быстрой подзарядки и и обеспечивающей эффективный расход электричества. Подробностей о силовой установке и батарее пока нет.

© Skoda

Skoda Octavia дебютировала в далеком 1960 году и до сих пор остается самым продаваемым универсалом в истории чешского бренда. Одни только современные модели за последние 20 лет разошлись по всему миру тиражом свыше 3 млн экземпляров. В России бестселлер Skoda не только продавался, но и выпускался, причём сразу на двух предприятиях – в Калуге и в Нижнем Новгороде.

340 л.с. и полный привод: представлен «заряженный» электрокроссовер Skoda Elroq RS