Новая Skoda Octavia станет электромобилем: первые фото концепта-предвестника чешского бестселлера
Таким будет универсал Skoda Octavia нового поколения. Чешский бестселлер станет электромобилем и получит ИИ-ассистента по имени Laura.
Накануне старта Международного автосалона в Мюнхене компания Skoda представила миру концепт-кар Skoda Vision O, тизерами которого интриговала на протяжении нескольких последних недель. Это не просто абстрактный прототип, демонстирующий развитие дизайна Skoda, а прообраз новой Octavia пятого поколения, которая с станет полностью электрической.
На сегодняшний день в гамме Skoda Octavia, помимо классической бензиновой версии, есть «мягкий» гибрид и полноценная полуэлектрическая модификация. Однако «чистых» батарейных моделей в популярном семействе лифтбэков и универсалов никогда ещё не было, и премьера Vision O – это первый шаг к полной электрификации универсала.
Дизайн прототипа Octavia пятой генерации выполнен в фирменном для Skoda стиле Modern Solid: черная полоса во всю ширину передка, узкие светодиодные фары и дополнительный световой элемент по бокам, подсвечивающаяся эмблема Skoda под капотом. Узкие T-образные фонари с несколькими секциями, в том числе боковой – это отсылка к фирменному «четырехглазому» облику Skoda. Можно также отметить сильно заваленную линию ветрового стекла, покатую крышу и небольшой спойлер на пятой двери.
В салоне, как и прежде, царит фирменная шкодовская практичность и минимализм. Помимо большого пространства для пассажиров и багажа, которое всегда ценили владельцы Skoda, новый автомобиль предлагает ряд продуманных решений. Так, главными элементами салона стали два дисплея: один вертикально-ориентированный на центральной консоли, а второй узкий экран, растянувшийся на ширину всей передней панели.
Горизонтальный дисплей отображает ключевую информацию для водителя непосредственно в поле его зрения. Данные на ней могут настраиваться в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Вертикальный дисплей — медиасистема нового поколения с интегрированным в нее цифровым ИИ-помощником по имени Laura.
Помимо сенсорного ввода информации бортовые системы оснащены тактильной шайбой-контроллером Smart Dial на центральном подлокотнике, при помощи которой также можно управлять их функциями. Активировать часть систем также можно при помощи кнопок на рулевом колесе.
Базироваться электрическая Skoda Octavia будет на новейшей 800-вольтовой платформе SSP (Scalable Systems Platform) разработки Volkswagen, поддерживающей технологию быстрой подзарядки и и обеспечивающей эффективный расход электричества. Подробностей о силовой установке и батарее пока нет.
Skoda Octavia дебютировала в далеком 1960 году и до сих пор остается самым продаваемым универсалом в истории чешского бренда. Одни только современные модели за последние 20 лет разошлись по всему миру тиражом свыше 3 млн экземпляров. В России бестселлер Skoda не только продавался, но и выпускался, причём сразу на двух предприятиях – в Калуге и в Нижнем Новгороде.
