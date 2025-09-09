В России рухнули продажи китайских автомобилей

Спрос на новые машины из Поднебесной упал более чем на четверть.

В России продолжают падать продажи автомобилей китайских марок. Тенденция продолжилась даже в рекордном для отечественного авторынка августе.

Как следует из статистики аналитического портала «Автомаркетолог», в последний месяц лета этого года россияне купили 66 352 китайских авто. Это на 26,4% меньше, чем в августе 2024 года. Притом что рынок новых легковых машин в России в целом «просел» на 17,6%.

Но показательнее всего то, как уменьшилась доля «китайцев» в продажах. Если в августе 2024 года они занимали 61% рынка, то сейчас — 54,2%. Даже месяцем ранее доля автомобилей из Поднебесной была больше и составляла 55,3%.

Заметно падение интереса российских граждан к «китайцам» и по цифрам продаж машин отдельных брендов. Так, в годовом сравнении спрос на автомобили Geely упал на 40% (8677 штук продано в августе), Omoda потеряла 36% продаж (2981), продажи Chery сократились на 33% (11 110), Haval — на 29% (16 026).

Уменьшение продаж китайских автомобилей в России эксперты объясняют общим падением интереса покупателей. Все, кто хотел, уже купил машину из Китая. Остальные ждут возвращения на рынок корейских и европейских брендов или пользуются схемами альтернативных поставок.

