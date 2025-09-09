Changan опроверг информацию о запуске нового бренда в России

Линейка автомобилей Uni не будет существовать отдельно от основной марки.

© Changan

Китайский автоконцерн Changan не планирует выводить модельную гамму Uni в самостоятельный бренд на российском рынке. Это семейство останется частью основной линейки компании в России, об этом рассказал исполнительный директор отечественного подразделения ООО «Чанъань Моторс Рус» Александр Кулагин.

На прошлой неделе стало известно, что в России заработал отдельный сайт Uni с модельным рядом, прайс-листами и адресами дилерских центров. Предполагалось, что теперь эта линейка будет существовать отдельно.

«Внутри бренда Changan есть серии CS и Uni, планируем добавить серию гибридов и электромобилей Deepal.

Мы говорим именно о сериях. Инвестиции в запуск отдельных брендов сегодня были бы избыточными, а стоимость рекламной кампании оказалась бы очень высокой», — сказал Кулагин в беседе с «Интерфаксом».

По итогам первого полугодия 2025 года Changan стал четвертым по популярности китайским автобрендом в России, реализовав в общей сложности 29,9 тысяч машин. Больше авто продали только Haval (63,9 тысяч), Chery (55,3 тысяч) и Geely (35,6 тыс.). Бестселлером Changan стал кроссовер Uni-S, разошедшийся тиражом в 12,7 тысяч.

Интеллигент «на стиле»: тест-драйв обновлённого кроссовера Changan CS75 Plus