Как будут штрафовать водителей без ОСАГО по камерам: стали известны подробности

Страховщики рассказали о планах по систематизации штрафов через дорожные камеры.

© Светлана Шевченко/РИА Новости

До 1 ноября 2025 года на российских дорогах будет запущена система проверки наличия ОСАГО с помощью комплексов фото- и видеофиксации. Соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин в конце мая.

В настоящее время страховые компании и соответствующие правительственные ведомства рассматривают закон, устанавливающий количество допустимых штрафов. Текущая версия документа предусматривает один штраф в сутки для отдельно взятого автомобиля.

«Обсуждается законопроект, определяющий количество допустимых штрафов при фиксации фото- и видеокамерами транспортного средства с отсутствующим действующим полисом ОСАГО, не более одного в сутки», — рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Учитывая, что разные камеры не смогут разобрать, была ли зафиксирована езда без ОСАГО ранее или нет, ограничение штрафов в сутки решит серьёзную проблему в работе автоматических комплексов. То есть нарушителю не придут сразу несколько «писем счастья» за одинаковый проступок в течение одного дня.

В то же время, по мнению главы РСА Евгения Уфимцева, такая систематизация штрафов позволит выявлять посредством камер не просто случайных нарушителей, а автовладельцев, которые регулярно ездят без «автогражданки». Другими словами, получив штрафы за несколько дней подряд, автомобилист задумается и оформит страховку.

Как дорожные камеры будут выявлять водителей без ОСАГО?

Определение водителей без ОСАГО через дорожную камеру будет проходить в два этапа. Машина фотографируется в потоке, после чего изображение загружается в Автоматизированную информационную систему (АИС), где госномер сопоставляется с базой данных по ОСАГО. Если страхового полиса в базе нет, то информация будет передана в Госавтоинспекцию, где собственнику будет выписан штраф.

Правда, до сих пор неясно, по какому принципу камеры фото-видеофиксации будут выявлять автомобили без ОСАГО. Каждую машину в потоке проверить физически невозможно, ведь договор автострахования – это не автоматически фиксируемые нарушение скорости и езда с непристегнутым ремнем. Эксперты полагают, что проверяться «автогражданка» будет именно у нарушителей ПДД, попавших под камеру, то есть после превышения скоростного режима или игнорирования ремня безопасности.

По официальным данным, на сегодняшний день около 7-10% российских автомобилистов ездят без полиса обязательного автострахования. Первый штраф за управление автомобилем без ОСАГО — 800 рублей, за второе нарушение и последующее в течение 12 месяцев придётся заплатить от 3000 до 5000 рублей.

