Автомобили в такси с 1 марта 2026 года: Минпромторг России составляет список моделей

Так называемый «белый список» будет опубликован в ближайшие шесть месяцев.

Меньше полугода осталось до вступления в силу закона о локализации такси в России. С 1 марта 2026 года отечественные таксопарки будут обязаны задействовать в пассажирских перевозках автомобили, собранные на российских заводах. Список моделей ещё не составлен.

Судя по документу, опубликованному на федеральном портале нормативных правовых актов, Минпромторг РФ уже приступил к формированию перечня машин, которые будут разрешены к использованию в такси. Опубликован приказ о публикации списка марок и моделей автомобилей. Перечень должен быть представлен к 1 марта следующего года.

Согласно утвержденному закону, таксопарки смогут эксплуатировать только легковые автомобили с уровнем локализации минимум 3200 тысячи баллов. Этому критерию на сегодняшний день соответствуют автомобили Lada, «Москвич», Evolute и новый российский электромобиль «Атом», который должен появиться в продаже до конца 2025 года. Попадут ли в «белый список» китайские кроссоверы Haval сборки тульского автозавода, пока неясно.

Закон о локализации такси вступит в силу 1 марта следующего года практически во всех регионах России. Отсрочку до 2028 года получили только перевозчики в Калининграде и Сибири, на Дальнем Востоке требование по локализации такси и вовсе станет обязательным с 2030 года.

