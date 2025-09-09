Путин вдохновил «Урал» на создание мотоцикла Alaska

История с подарком президента России во время визита на саммит на Аляске получила неожиданное продолжение.

© Четвертый канал/скриншот

Президент России Владимир Путин вдохновил крупнейшего производителя мотоциклов в стране на создание лимитированной линейки. Серия из десяти мотоциклов получила название Ural Alaska, являющееся отсылкой к подарку, который российский лидер сделал жителю Аляски.

Во время визита в США в середине августа этого года Путин подарил новый Ural Gear Up жителю Анкориджа Марку Уоррену, который не мог найти запчасти на свой старый «Урал». На Ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ) так впечатлились этой историей, что решили создать новую модель.

Что за мотоцикл Владимир Путин подарил жителю Аляски? Спойлер: Брэд Питт купил такой же

Как передаёт Telegram-канал «4 канал», мотоцикл Ural Alaska получил синюю расцветку с белыми элементами на баке, крыльях, головной фаре, коляске. Фары на мотоцикле и коляске, а также двигатель получили усиленную защиту. Не уточняется, на базе какого мотоцикла построена специальная версия. Но, судя по изображениям, это модель Ural Gear Up — такой же мотоцикл президент России подарил жителю Аляски.

© Четвертый канал/скриншот

Стоимость лимитированного мотоцикла – от 2 млн рублей. Все экземпляры Ural Alaska, несмотря на название, предназначены исключительно для продажи на территории России.

«Это розыгрыш, так не бывает». Житель Аляски рассказал о подарке Путина