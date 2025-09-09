Новый GAC GS4 появился в продаже в России: вот сколько будет стоить полноприводный кроссовер

Кроссовер GAС GS4 в версии AWD появился в российских автосалонах.

Китайский автоконцерн GAC объявил старт продаж полноприводной версии кроссовера GS4 в России. О выходе на российский рынок и стоимости паркетника рассказала пресс-служба отечественного офиса компании в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто» во вторник, 9 сентября.

Как сообщалось ранее, полноприводный GAC CS4 будет доступен в двух в комплектациях — GB и GL. В начальный вариант оснащения включены 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная оптика, климат-контроль, мультимедиа с 10,1-дюймовым экраном, обогрев рулевого колеса и всех сидений, вентиляция передних кресел и полный комплекс современных систем безопасности.

Расширенная комплектация дополнена 19-дюймовыми дисками, панорамной крышей, электроприводом пятой двери, расширенным пакетом систем безопасности и комфорта.

Полноприводный GAC CS4 оснащается безальтернативным 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 231 л.с. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат».

GAC CS4 в штатном варианте GB стоит от 2 999 000 рублей. Топ-комплектация кроссовера обойдётся минимум в 3 649 000 рублей.

