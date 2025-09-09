1,5 млн неисправных автомобилей: Ford объявил самый крупный отзыв за последние 1,5 года
Больше машин за последние пять лет отзывала только Tesla.
Компания Ford продолжает активно обновлять список рекордов по сервисным кампаниям. Американский производитель уже превысил отметку в 100 отзывов с начала 2025 года, а теперь установил рекорд последних полутора лет.
Как сообщает Reuters, под новую ремонтную кампанию попали почти 1,5 млн автомобилей, проданных с 2015 по 2019 годы. В списке десяток самых разных моделей: фастбек Mustang, кроссоверы и внедорожники Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Expedition и Edge, пикапы F-250, F-350, F-450, F-550, Ranger, фургоны Transit, Transit Connect и Econoline.
На всех 1 456 417 отозванных автомобилях возможен дефект камеры заднего вида, упрощающей движение задним ходом. На экран может передаваться искаженное или перевёрнутое изображение, а в отдельных случаях картинка и вовсе может отсутствовать. В ходе бесплатных сервисных работ специалисты дилерских центров проверят и при необходимости заменят камеру.
Отзыв Ford стал самым масштабным за последние пять лет после Tesla в начале 2024 года. Тогда компания Илона Маска отозвала 2,2 млн машин из-за мелкого шрифта на приборной панели. В любом случае, до абсолютного рекорда «фордовцам» ещё далеко. И принадлежит этот рекорд как раз им: в 1996 году концерн отозвал 22,7 млн автомобилей из-за риска короткого замыкания в системе зажигания.