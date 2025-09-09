Полиция поймала «призрачного гонщика» на Ferrari F1. За ним гонялись шесть лет

В погоне за местным «Шумахером» было задействовано 20 полицейских машин и один вертолёт.

© Скриншот Track Zone

В Чехии завершилась странная история длиною в шесть лет. С 2019 года местная полиция гонялась за водителем и до сих пор даже не могла установить его личность, не говоря уже о том, чтобы задержать.

Как и в большинстве других стран мира, в Чехии запрещена езда на гоночных машинах по дорогам общего пользования. А некий энтузиаст гонок с 2019 года регулярно выезжал на местные улицы и автобаны на формульном болиде — без фар, поворотников, номерных знаков и прочих обязательных атрибутов дорожного автомобиля.

Фанаты автоспорта по роликам в соцсетях установили, что машина, окрашенная в фирменные цвета Ferrari F1, – болид из серии GP2, сейчас именуемой Формула 2. Но всё равно это серьёзная гоночная техника с мотором свыше 600 л.с., 2,9-секундным разгоном до 100 км/ч и максимальной скоростью 320 км/ч.

Шесть лет полиция безуспешно пыталась задержать нарушителя, несмотря на его многочисленные и местами дерзкие «вылазки». Однажды гонщик даже доехал от Праги до границы с Германией, а это около 1000 км. И поскольку он постоянно ездил в шлеме, установить личность водителя не представлялось возможным.

© Police of the Czech Republic

Как сообщает CNN, в прошлое воскресенье, 7 сентября, полиция столицы Чехии всё-таки поймала «призрачного гонщика», заметив его на заправочной станции и проехав за ним 17 километров. В погоне было задействовано два десятка полицейских автомобилей и один вертолёт. Задержали возмутителя спокойствия неподалёку от дома.

Пилотом Ferrari F1 оказался местный 51-летний гражданин, имя которого полиция не разглашается. Задержанный был доставлен в полицейское отделение: объяснять свои действия и признавать вину он отказался. Наказание назначит суд. Как минимум, местному «Шумахеру» грозит штраф от $240 до $480 (19 761 – 39 523 рублей) и лишение права на срок от 6 до 12 месяцев.

