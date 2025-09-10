Россияне перестали покупать пикапы: рынок грузовичков в большом минусе

Август стал одним из худших месяцев по продажам пикапов в России с начала 2025 года.

© GWM

Продажи новых пикапов, которые стремительно росли весь прошлый год, резко пошли на спад. Несмотря на успешные показатели для российского авторынка в августе, спрос на грузовички упал практически в полтора раза.

Как следует из данных «Автостата», по итогам последнего месяца лета россияне купили 1668 пикапов. Для сравнения, в августе прошлого года было продано 2751 авто — на 40% больше, чем сейчас.

Упали продажи пикапов и относительно предыдущего месяца, причём сразу на 8%, так как в июле дилеры продали 1 811 экземпляров. Интересно, что показатель августа даже меньше объёма продаж в начале текущего года, когда отечественный авторынок ушёл в серьёзный в минус. Так, в январе было реализовано 1842 грузовичка, в феврале — 1705, в марте — 1734, в апреле — 1843. Меньше пикапов, чем в августе, россияне купили только в мае и июне — 1496 и 1426 единиц соответственно.

Самым продаваемым пикапом в конце лета стал китайский Great Wall Poer, разошедшийся тиражом 353 штуки. Второе место занял отечественный УАЗ «Пикап», который нашёл 200 владельцев. Следом идёт бестселлер прошлого года JAC T9 с численностью 197 единиц. Пятую строчку рейтинга продаж поделили «китаец» Changan Hunter Plus и «американец» RAM 1500 — по 161 машине.

Прошлый год был рекордным для российского рынка новых пикапов. За 12 месяцев россияне купили 29 200 тысяч новых грузовичков (+65% относительно прошлого года). Рекорд в рамках одного месяца был установлен в октябре — 3484 единицы.

