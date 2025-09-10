Mercedes-Benz показал первое изображение «мини-Гелендвагена»

Инсайды о создании миниатюрного «Гелика» подтвердились.

Немецкий автогигант Mercedes-Benz подтвердил слухи, активно циркулировавшие в автомобильных СМИ с начала 2025 года. Линейка люксовых внедорожников G-Class, более известная как «Гелендваген», получит абсолютно новый подкласс.

Выступая на Международном автосалоне в Мюнхене, глава Mercedes-Benz Ола Каллениус анонсировал выпуск уменьшенной версии легендарного «кубика». Во время его речи на экране в зале был показан тизер, на котором бок о бок изображены маленький «Гелендваген» и классический внедорожник G-Class. Разница в размерах, как говорится, видна невооружённым глазом.

«Mercedes G-Class не похож ни на один другой автомобиль, он уникален. И Mini G тоже будет уникальным автомобилем, построенным с нуля на совершенной новой платформе», — приводит слова Каллениуса издание Motor1.

Топ-менеджер отметил, что тестовые прототипы Baby G уже в самое ближайшее время выйдут на дороги общего пользования.

По информации инсайдеров, миниатюрный «Гелендваген», как и его старший брат, получит рамную конструкцию. Однако, в отличие от оригинального внедорожника, оснащаться новая модель будет только электрической силовой установкой — мощность, предположительно, составит 483 л.с. Других подробностей на данный момент нет.

Ожидается, что презентация Baby G состоится уже в следующем году. В продаже компактный «Гелик» появится в конце 2026-го или начале 2027-го.

