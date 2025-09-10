Названы самые востребованные «серые» иномарки в России

Стало известно, какие «параллельные» автомобили россияне покупают чаще всего.

© Toyota

Автомобили Toyota стали самыми продаваемыми в России среди машин иностранных брендов, ушедших из нашей страны. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал сооснователь и генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

По итогам августа «японцы» заняли три первые строчки в рейтинге продаж автомобилей, которые сейчас поставляются на российский рынок только по альтернативным каналам. Лидером стал кроссовер Toyota Highlander, проданный в количестве 864 авто. Следом идёт ещё один кроссовер Toyota RAV4 с объёмом продаж 858 штук. Замыкает тройку лидеров бизнес-седан Toyota Camry — 587 единиц.

Лучшим автомобилем из остальных марок в рейтинге стал кроссовер Mazda CX-5, которому не хватило всего 18 экземпляров, чтобы опередить Toyota Camry. А самым продаваемым «не японцем» оказался корейский паркетник Kia Sportage.

Топ-10 самых продаваемых «серых» иномарок в России в августе 2025 года

В десятку попали пять «японцев», по два «корейца» и «немца», а также один автомобиль чешской марки.

Toyota Highlander — 864 единицы; Toyota RAV4 — 858; Toyota Camry — 587; Mazda CX-5 — 560; Kia Sportage — 490; Hyundai Tucson — 420; BMW X3 — 364; Skoda Kodiaq — 342; Lexus RX — 276; Volkswagen Tiguan — 260.

По итогам января-августа текущего года первую строчку в списке самых популярных «серых» иномарок в России занимает Toyota RAV4 с тиражом 3848 штук.

