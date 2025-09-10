Названы самые востребованные «серые» иномарки в России
Стало известно, какие «параллельные» автомобили россияне покупают чаще всего.
Автомобили Toyota стали самыми продаваемыми в России среди машин иностранных брендов, ушедших из нашей страны. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал сооснователь и генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.
По итогам августа «японцы» заняли три первые строчки в рейтинге продаж автомобилей, которые сейчас поставляются на российский рынок только по альтернативным каналам. Лидером стал кроссовер Toyota Highlander, проданный в количестве 864 авто. Следом идёт ещё один кроссовер Toyota RAV4 с объёмом продаж 858 штук. Замыкает тройку лидеров бизнес-седан Toyota Camry — 587 единиц.
Лучшим автомобилем из остальных марок в рейтинге стал кроссовер Mazda CX-5, которому не хватило всего 18 экземпляров, чтобы опередить Toyota Camry. А самым продаваемым «не японцем» оказался корейский паркетник Kia Sportage.
Топ-10 самых продаваемых «серых» иномарок в России в августе 2025 года
В десятку попали пять «японцев», по два «корейца» и «немца», а также один автомобиль чешской марки.
- Toyota Highlander — 864 единицы;
- Toyota RAV4 — 858;
- Toyota Camry — 587;
- Mazda CX-5 — 560;
- Kia Sportage — 490;
- Hyundai Tucson — 420;
- BMW X3 — 364;
- Skoda Kodiaq — 342;
- Lexus RX — 276;
- Volkswagen Tiguan — 260.
По итогам января-августа текущего года первую строчку в списке самых популярных «серых» иномарок в России занимает Toyota RAV4 с тиражом 3848 штук.
