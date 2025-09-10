Змея, костюм банана и билет на концерт Булановой: какие вещи забывают в каршеринге?

Ситидрайв перечислил самые необычные «забывашки» в своих автомобилях.

Водители каршеринга часто оставляют личные вещи по окончании поездки. Причём забывают пользователи сервисов краткосрочной и долгосрочной аренды авто не только документы, ключи, наушники и шапки. Компания Ситидрайв рассказала о самых необычных находках в салоне машин из своего автопарка.

Так, в список забытых вещей в каршеринге попала записка с любовным признанием, адресованная «Моей сладкой булочке», коробка с надписью «Генеральный директор», книга «Как бросить курить за 5 минут», фиолетовый парик и костюм банана. Однажды кто-то забыл в автомобиле билет на концерт популярной певицы 90-х Татьяны Булановой с номером телефона, чтобы найти себе компанию.

Кроме того, пользователи каршеринга оставляли подушку-антистресс в форме пирожка, целый мешок мягких тапочек, носки с рисунком единорогов, поводок для собаки и змею — к счастью, резиновую. Дополняют этот удивительный и разнообразный список находок кассовый аппарат, лыжные палки, пульт от шлагбаума, один килограмм сушеных кальмаров и даже подоконник!

Ежемесячно количество находок в каршеринге варьируется от 250 до 300 единиц.

«95% забытых вещей возвращаются к владельцам в течение первых двух часов. Служба поддержки оперативно связывается с пользователями, опираясь на информацию о последней поездке и данные из приложения, чтобы вернуть забытые вещи», — подчеркнули в Ситидрайве.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

