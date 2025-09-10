Где в России продают самые свежие автомобили с пробегом, а где – самые старые?

Эксперты СберАвто рассказали, где в России покупают самые «молодые» и самые «возрастные» машины.

Средний возраст продаваемых в России подержанных автомобилей — 11 лет. Однако в разных регионах страны ситуация заметно различается. Специалисты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), определили, в каких регионах продают самые «молодые» и самые «возрастные» машины с пробегом.

СберАвто проанализировал онлайн-продажи с начала 2025 года и пришёл к выводу, что самые «молодые» машины покупают в Кабардино-Балкарской Республике: их средний год выпуска — 2018-й. А самые «старые» автомобили продают в Тыве и Томской области — 2010 года выпуска.

Регионы России с самыми свежими автомобилями с пробегом:

Кабардино-Балкария — 2018 год выпуска;

Самарская область, Ставропольский край, Северная Осетия — 2017 год выпуска.

Регионы России с самыми старыми автомобилями с пробегом:

Тыва и Томская область — 2010 год выпуска;

Бурятия, Якутия и Новосибирская область — 2011 год выпуска.

Возраст приобретаемых онлайн б/у автомобилей в Москве чуть выше среднего по России — 10 лет, то есть 2015 год выпуска. В Санкт-Петербурге показатели полностью совпадают с общероссийскими – 11 лет или 2014 год выпуска.

Самые молодые и старые марки на российском рынке

Что касается автобрендов, то самые «молодые» машины на вторичке у российской Lada — шесть лет, то есть 2019 года выпуска. Для сравнения, средний возраст продаваемых автомобилей марки Kia — 10 лет, Hyundai — 11 лет, Volkswagen и Mercedes-Benz — 12 лет. BMW и Ford — 13 лет, Toyota — 14 лет.

