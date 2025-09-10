«VW не подаст на вас в суд?» Китайцы скопировали Bugatti Chiron и выдали за свой гиперкар

Соцсети иронизируют, негодуют и предупреждают компанию о судебном иске из Европы.

Помните, несколько недель назад китайский производитель пылесосов Dreame Technology сообщил об амбициозных планах по созданию гиперкара, который по скоростным характеристикам должен составить конкуренцию самому Bugatti Veyron? Теперь компания поделилась рендерами будущего автомобиля. Только не смейтесь, машина является копией одного из своих конкурентов.

Как передаёт AutoHome, рендеры безымянного пока гиперкара опубликовал в соцсетях основатель Dreame Technology Юй Хао. Ультрароскошный электрический автомобиль один в один похож на Bugatti Chiron, 1500-сильный гиперкар, выпущенный тиражом в 500 штук с 2016 по 2024 год. Радиаторная решётка в форме подковы, фары с несколькими отдельными секциями, C-образные передние воздухозаборники и сплошная панель задних фонарей, ярковыраженная линия крыши и порогов, образующая форму полуовала – такое впечатление, что босс Dreame просто опубликовал фото Bugatti Chiron.

Публика раскритиковала рендеры Dreame и поставила в пример Xiaomi, которая, копируя Porsche, постаралась придумать хоть что-то оригинальное в седане SU7 и кроссовере YU7:

«Вы просто взяли и скопировали Bugatti? Автомобили Xiaomi похожи на Porsche хотя бы частично – фарами, фонарями, но не полностью», – написал один из читателей китайского автомобильного портала Dongched.

Другие и вовсе задались вопросом, не подадут ли на производителя пылесосов в суд за копирование чужой интеллектуальной собственности, и поиронизировали над тем, что наконец-то появится электрический Bugatti.

«Volkswagen (Bugatti входит в концерн VW – прим. «Рамблер/авто») не подаст на вас в суд?»

«Вау, электрический Bugatti!»

«А компания точно собирается выпустить машину или просто решила подзаработать на пустых заявлениях?»

«Это шутка такая?»

Мировая премьера прототипа гиперкара Dreame должна состояться на Международной выставке бытовой электроники (CES) в США в конце этого года. Премьера товарной модели запланирована на 2027 год.

