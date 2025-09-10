Китайский бренд нашёл площадку в России для сборки автомобилей. Что это за марка и машины?

На конвейер завода в Калининграде могут встать как минимум три гибридные модели.

© Михаил Голенков/РИА Новости

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei и автокомпания Seres могут наладить в России выпуск автомобилей своей совместной марки Aito-Seres. Об этом сообщил Телеграм-канал «Китайские автомобили».

В качестве площадки может выступить автозавод «Автотор» в Калининграде, где до 2022 года собирали автомобили BMW, KIA, Hyundai. Косвенно на это указывает тендер по покупку большого объёма трансмиссионных масел для автомобилей Aito-Seres, который объявило предприятие.

© Aito

Марка Aito-Seres официально вышла на российский рынок чуть больше года назад — в апреле 2024 года. Сейчас в отечественной модельной гамме представлены гибридные кроссоверы М5 и М7. До конца этого года линейку должен пополнить флагманский гибрид M9.

Как раз модели Aito-Seres М5, М7 и М9 фигурируют в тендере в качестве автомобилей, для которых будет поставляться трансмиссионное масло. До сих пор китайский этот бренд гибридов и электромобилей не имел какого-либо отношения к «Автотору». Официальных заявлений о совместном проекте или хотя бы планах по сотрудничеству не сообщалось.

