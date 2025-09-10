BMW обновила логотип: как изменился знаменитый значок с пропеллером

Баварский автопроизводитель «выкатил» изменённый логотип.

© BMW

Немецкий автоконцерн BMW впервые за последние пять лет обновил шильдик. Сходу заметить изменения в дизайне легендарного значка с пропеллером не так просто, но всё-таки они есть.

Логотип лишился узкого серебряного кольца, которое обрамляло сине-белый пропеллер и отделяло от чёрного круга с надписью BMW. При этом сама надпись тоже изменилась: шрифт стал меньше и обрёл матово-белый цвет вместо зеркального серебристого. Окантовка значка теперь ярко-серебристая. Кроме того, в логотипе для электромобилей и гибридов отныне не будет отличительного знака в виде синего внешнего кольца.

Как пишет немецкий Auto Motor und Sport, обновленный логотип BMW первым делом появится на новейшем кроссовере iX3, который дебютирует в 2026 году и станет первой моделью из возрожденной линейки Neue Klasse («Новый класс»).

Логотип BMW в виде пропеллера впервые появился в 1917 году и за прошедшие 108 лет менялся не раз. Но почти всегда это были лишь косметические изменения: цвет, шрифт, объём. Единственный раз за всё это время концепция менялась лишь раз: в 1970 году шильдик вписали в три разноцветных обода на белом фоне, но спустя девять лет компания отказалась от данного дизайна и вернулась к классическому варианту.

Mercedes незаметно поменяла знаменитый логотип с трехлучевой звездой