Внедорожник Lada Niva Travel изменится и внешне, и технически.

Российский концерн АвтоВАЗ готовится к выпуску обновлённой версии внедорожника Lada Niva Travel. В базе Федерального института интеллектуальной собственности появились новые патенты от тольяттинского автогиганта на детали, которые, как можно предположить, появятся на рестайлинговой модели.

В документации, добавленной в базу 8 сентября, «Рамблер/авто» обнаружил колёсный диск, молдинг для двери, декоративную накладку бампера и защитный экран топливного бака.

© fips.ru

Вероятнее всего, запатентованы эти детали для Lada Niva Travel, которая в ходе обновления, например, получит доработанный дизайн кузова. И зарегистрированные декоративные элементы на двери и бампер – это часть данного обновления. Новые диски и усиленная защита бензобака могут свидетельствовать о доработках в конструкции внедорожника.

Главным техническим обновлением Lada Niva Travel, безусловно, станет двигатель. Внедорожник получит 1,8-литровый агрегат мощностью 90 л.с., который заменит мотор 1,7 с отдачей 83 силы.

Старт серийного выпуска рестайлинговой Lada Niva Travel запланирован на четвертый квартал 2025 года.

