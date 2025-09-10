В России объявили о запуске специальной программы на покупку автомобилей Jetour

Сбер анонсировал запуск субсидированной кредитной программы на кроссоверы Jetour.

Сбер и автобренд Jеtour, входящий в состав концерна Chery, запустили совместную субсидированную программу автокредитования в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбера, поступившем в редакцию «Рамблер Авто» в среду, 10 сентября. В рамках программы автомобили Jetour можно купить в автокредит по минимальной ставке 0,01% годовых. Субсидированная ставка доступна при первоначальном взносе от 10%.

«Запуск субсидированной кредитной программы на автомобили Jetour укрепляет позиции Сбера как ключевого игрока на автомобильном рынке, который регулярно расширяет ассортимент выгодных предложений для клиентов», — сообщила пресс-служба финансовой организации.

Осенью прошлого года Сбер запустил экосистему с полезными решениями для автолюбителей всех категорий. А в июле нынешнего года в мобильном приложении СберБанк Онлайн появился специализированный раздел «Авто», который объединяет ключевые сервисы для автолюбителей, помогающие решить вопросы, связанные с приобретением, обслуживанием и продажей автомобиля.

