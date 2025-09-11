В России сменился лидер по продажам среди электромобилей: «Москвич 3е» рухнул на пятое место

Электрический «Москвич» упал с первой на пятую строчку.

Российский батарейный кроссовер «Москвич 3е» утратил лидерство в сегменте продаж новых электромобилей. За один месяц отечественный электрокар потерял сразу пять позиций, следует из данных «Автостата» за август.

Если в июле «Москвич 3е» разошёлся тиражом в 249 штук и стал самой востребованной «электричкой» в России, то в августе был продан в количестве 88 единиц, оказавшись пятым. То есть спрос на «зелёный» кроссовер всего за один месяц упал на 64%.

Лидером последнего месяца лета стал бестселлер прошлого года — китайский Zeekr 001, проданный в количестве 107 штук. Отечественный лифтбек Evolute i-Pro (94 машины) переместился со второго на третье место, пропустив вперёд «китайца» Avatr 11 (107 экземпляров).

Однако если «Москвич» и Evolute ушли в минус, то другой отечественный электрокар, наоборот, впервые попал в топ-5 продаж. Седан «Амберавто А5», выпускаемый на заводе «Автотор» в Калининграде, занял четвёртую строчку — 90 проданных машин.

Суммарно в августе в России было продано 1082 новых электромобиля. Это на 17% меньше, чем в конце лета прошлого года. Кроме того, отечественный рынок «электричек» в 13-й раз за последние 14 месяцев ушёл в минус относительно предыдущего отчетного периода — на 14% меньше, чем в июле.

