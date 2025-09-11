В Туле началось строительство нового завода Haval

Предприятие Great Wall Motor в Тульской области пополнится третьим заводом.

© GWM | HAVAL Russia

В 2026 году в Тульской области будет запущен в эксплуатацию новый завод китайской автокомпании Great Wall Motor. Строительство предприятия уже началось, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

На новой площадке в индустриальном парке «Узловая» будут выпускать коробки передач, а также детали экстерьера и интерьера, в том числе панели приборов, для кроссоверов Haval. Соглашение о запуске кластера по производству автокомпонентов руководство GWM и власти Тульской области заключили в апреле этого года на Международном автосалоне в Шанхае.

«В рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита в конце апреля тульской делегации в Китайскую Народную Республику, началось строительство завода по производству автокомпонентов. Предприятие планируется открыть в 2026 году», — написал губернатор в своём Телеграм-канале.

Автозавод Great Wall Motor в Туле был открыт в 2019 году. В 2024-м промышленный кластер пополнило моторостроительное подразделение, выпускающее фирменные моторы китайского концерна.

