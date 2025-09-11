Возвращение в Россию будет дорого стоить Hyundai: названа сумма выкупа завода в Петербурге

В конце 2023 года южнокорейский концерн продал автозавод в Санкт-Петербурге за символические 10 тысяч рублей.

Корейский автоконцерн Hyundai Motor рассматривает возможность обратного выкупа своего завода в России, проданного несколько лет назад. Об этом сообщил телеканал Korea Economic TV.

По сведениям источника, в первых числах сентября компания из Сеула разослала своим дочерним предприятиям письмо с просьбой провести аудит на глобальном рынке и вынести свои предложения. В перечне зарубежных рынков оказалась и Россия, где Hyundai закрыла свой бизнес в 2023 году, продав автозавод в Санкт-Петербурге.

«Такие запросы, в том числе по России, – это обычная практика при составлении бизнес-плана на следующий год», — прокомментировал представитель Hyundai на запрос СМИ.

Корейские инсайдеры допускают, что по итогам аудита компания примет решение об обратном выкупе своего автозавода. Такой опцион у Hyundai имеется, и он будет действителен до конца 2025 года. Однако выкуп обойдётся компании в немалую сумму.

Если в конце 2023 года «корейцы» продали свои активы на 18 млрд рублей российской компании «Арт-Финанс» за символические 10 тысяч рублей, то теперь смогут выкупить только по рыночной цене. Это условие прописано в опционе. То есть возвращение завода в Санкт-Петербурге будет стоить Hyundai минимум 18 млрд рублей, а то и больше, учитывая, что нынешние владельцы вложились в перезапуск предприятия и сборку автомобилей марки Solaris. В Корее допускают, что сумма достигнет 1 трлн вон — 61 млрд рублей.

Так что руководству южнокорейской компании предстоит тщательно взвесить все «за» и «против». Отмечается, что в случае обратного выкупа Hyundai перепрофилирует завод в Санкт-Петербурге в экспортный хаб в Европу. До 2022 года российский авторынок занимал первое место по объёму в Европе и пятое в мире, а ежегодные продажи достигали 3 млн автомобилей.

Последние семь лет работы в России, с 2015 по 2021 годы, Hyundai и её суббренд Kia стабильно находились в топ-3 по продажам новых легковых машин в нашей стране и по реализации уступали только АвтоВАЗу.

