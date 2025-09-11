В России массово закрываются автосалоны: эксперты обвинили в этом «китайцев»

Только в одном регионе России количество дилерских центров не изменилось с начала 2025 года.

© KELENY/Shutterstock

Количество автосалонов и шоурумов в России в среднем уменьшилось на 9% за первые девять месяцев 2025 года. В отдельных регионах и вовсе прекратили работу почти 30% точек продаж от общего количества на начало года, сообщает Forbes.

Среди причин столь массового закрытия дилерских центров эксперты называют низкий спрос на автомобили и издержки продавцов, особенно из-за высоких ставок на кредиты и утильсбора. Сейчас в России 7284 автосалона, хотя в начале года числилось примерно 8000 точек.

Регионы-лидеры по закрытым автоцентрам в России с начала 2025 года

Ростов-на-Дону: -29,3% (94 автосалона на сегодняшний день);

Воронеж: -18,8% (65);

Волгоград: -18,3% (58);

Самара: -18,2% (117);

Санкт-Петербург: -17,6% (365);

Красноярск: -17,2% (96).

В Москве стало на 11% меньше шоурумов — 706 точек. Наименьшее падение, минус 0,9%, зафиксировано в Краснодаре, где сейчас функционирует 209 автоцентров. Единственный регион, в котором количество дилерских центров не изменилось с начала года — Казань со 192 шоурумами.

«Китайские производители слишком щедро раздавали дилерства»

Обвиняют эксперты авторынка в снижении количества автосалонов и китайских автопроизводителей. По их мнению, именно ошибки «китайцев» в формировании дилерских сетей в России привели к перенасыщению рынка.

«Последнее время китайские производители слишком щедро раздавали дилерства, что привело к слишком большому количеству автосалонов и избыточным запасам автомобилей на складах. Клиентов на такой поток просто не нашлось», — объяснил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

В список лидеров по числу закрытых дилерских центров в этом году как раз попали китайские Bestune (38 закрытых автосалона), Kaiyi (30), Dongfeng (29) и BAIC (27). Geely, Exeed, Omoda, FAW и Livan закрыли минимум по десять автоцентров.

