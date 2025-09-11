Ford Focus вернётся в 2027 году в совершенно непривычном виде

Ford сохранит культовое название в своём модельном ряду после закрытия знаменитой линейки в этом году.

© Ford

В ноябре 2025 года с конвейера должен сойти последний экземпляр Ford Focus. Культовая модель, выпускаемая более четверти века, уйдёт в историю – по крайней мере, в привычном исполнении в виде хэтчбека, седана, универсала.

Как сообщает портал AutoCar, уже через пару лет «фордовцы» могут возродить название Focus и найти ему абсолютно новое применение. Так будет называться новый кроссовер.

Дело в том, что с прекращением выпуска Focus и Fiesta в линейке Ford, по сути, не остаётся бюджетных компактных моделей. Восполнить этот пробел «голубой овал» планирует среднеразмерным кроссовером по доступной цене. В моторной гамме бюджетного паркетника будет как гибридная, так полностью электрическая установка. Дебют новинки планируется на 2027 год.

«Учитывая тренд на сохранение культовых наименований и тот факт, что кроссовер заполнит пробел в модельном ряду после ухода Focus, выбор названия очевиден», — пишет AutoCar.

Ford Focus дебютировал в 1998 году и за 27 лет сменил четыре поколения. Автомобили этого семейства разошлись по всему миру тиражом около 15 млн экземпляров и входят в топ-10 бестселлеров глобального рынка за всю историю автопрома.

