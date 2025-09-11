«Это первый такой случай». Китайский автомобиль жёстко провалился на краш-тестах

Европейские специалисты по краш-тестам никогда раньше такого не видели.

© Euro NCAP

Субкомпактный китайский хэтчбек MG 3 не прошёл европейские краш-тесты Euro NCAP из-за необычной проблемы. Впервые за четверть века проведения испытаний по данной методике специалисты столкнулись с таким недочётом в безопасности.

Пятидверный хетчбэк продемонстрировал неплохие показатели по большинству параметров: безопасность водителя и взрослых пассажиров — 74%, безопасность детей-пассажиров — 73%, безопасность пешеходов — 81%, работа систем активной безопасности была оценена в 69%.

В целом MG 3 заработал четыре звезды. Тем не менее машина признана опасной и не рекомендуется к эксплуатации. Как так?

Проблема в том, что при фронтальном краш-тесте защёлка положения водительского сиденья сломалась. В результате при ударе на скорости 50 км/ч кресло повернуло в сторону, и манекен на водительском месте «травмировал» правую ногу. Мало того, его голова продавила подушку безопасности и уперлась в рулевое колесо.

«Это первый такой случай с начала проведения краш-тестов по нашей методике в 1997 году», — говорится в заключении Euro NCAP.

В MG отреагировали на провал испытаний в Европе и пообещали, что уже к октябрю устранят недочёты с фиксацией водительского сиденья и эйрбегом.

Обнародованы результаты краш-теста китайского седана Xiaomi SU7