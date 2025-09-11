Подарок Путина: что известно об автомобиле Aurus, на котором ездит король Бахрейна

Президент России подарил этот Aurus Senat королю Бахрейна в мае 2024 года.

© Михаил Терещенко/РИА Новости

Правительственный лимузин Aurus Senat 8 сентября проехал в кортеже короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы в столице Манаме. Как автомобиль российского производства оказался на службе в местном правительстве и что это за модель?

Автомобиль Aurus Senat король Бахрейна получил в подарок от президента России Владимира Путина во время визита в Москву в конце мая прошлого года. Подробностей о машине обнародовано тогда не было.

Можно точно сказать, что это модель образца 2018 года. Рестайлинговый «Аурус» весной 2024-го только дебютировал и его легко отличить по дизайну колёсных дисков.

Выпускается Aurus Senat в кузовах лимузин и седан в базовой и удлиненной версией Long. Судя по размеру удлиняющей вставки между передними и задними дверьми, король Бахрейна ездит на 6,6-метровом лимузине. Авто имеет бронированные кузов, колёса и стёкла толщиной 6,7 см. Имеются также система подачи свежего воздуха в салон, система «умного» пожаротушения и шины, даже в спущенном состоянии позволяющие ехать со скоростью до 80 км/ч.

Основные характеристики лимузина Aurus Senat:

Кузов: длина — 6630 мм, ширина — 2020 мм, высота — 1685 мм, колесная база — 4300 мм, клиренс — 200 мм;

Снаряженная масса: 6300 кг;

Гибридная силовая установка: 4,4-литровый бензиновый битурбомотор мощностью 598 л.с. и один электромотор на 62 силы;

9-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод;

Разгон до 100 км/ч — 9 секунд, максимальная скорость — 160 км/ч;

Расход топлива: в городе — 17,1 л/100 км, на трассе — 10,6 л/100 км, в смешанном цикле — 13 л/100 км;

Передняя и задняя подвеска: независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости.

Передние и задние тормоза: дисковые вентилируемые.

Собирают машины Aurus Senat на мощностях ФГУП «НАМИ» в Москве и «Соллерс-Елабуга» в Татарстане. Изначально, после дебюта в 2018 году, «Аурус» предназначался для первых лиц государства, но в начале 2020-х появился в открытой продаже. Стоимость автомобиля — от 38 млн рублей.

