Представлен Voyah Taishan: роскошный внедорожник может появиться в России

Представлен Voyah Taishan. Этот роскошный внедорожник может появиться в России
Мощный гибридный кроссовер станет флагманом дочерней марки Dongfeng.
Премиум-бренд Voyah, входящий в состав концерна Dongfeng, показал первые официальные изображения своего нового флагманского внедорожника Taishan. Также раскрыты некоторые технические подробности о новинке.
Автомобиль получил стильную радиаторную решётку в виде водопада из нескольких десятков хромированных вертикальных ламелей. Двухэтажная оптика раздельная, причём блок фар дальнего и ближнего света интегрирован в боковые воздухозаборники. Задние фонари объединены в одну LED-полосу во всю ширину кормы. Из других дизайнерских решений можно отметить выдвижные дверные ручки с фоном в виде звёздного неба и пороги с подсветкой.
Оснащаться Voyah Taishan будет гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового турбомотора на 150 л.с. и двух электродвигателей на 517 л.с. Не уточняется, но вполне вероятно, что ДВС будет выступать лишь в качестве генератора для тяговой батареи ёмкостью 65 кВт∙ч. Запас хода в электрическом режиме составит 370 км, в смешанном – 1400 км.
Внедорожник имеет достаточно солидные габариты: длина — 5230 мм, ширина — 2025 мм, высота — 1817 мм, колесная база составляет 3120 мм. Салон имеет шестиместную компоновку.
По оценке портала CarNewsChina, стоимость Voyah Taishan будет начинаться от 450 000 юаней или 5,3 млн рублей по текущему обменному курсу. Полноценная презентация состоится в конце сентября, тогда стартует предзаказ на новинку.
Бренд Voyah дебютировал на российском рынке в 2022 году. Так что теоретически Taishan может появиться в продаже в нашей стране. Гамма дочерней марки Dongfeng в России сейчас включает в себя четыре модели: кроссовер Free, внедорожник M-Hero, минивэн Dream и седан Passion.
