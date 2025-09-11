Представлен Voyah Taishan: роскошный внедорожник может появиться в России

Мощный гибридный кроссовер станет флагманом дочерней марки Dongfeng.

© Voyah

Премиум-бренд Voyah, входящий в состав концерна Dongfeng, показал первые официальные изображения своего нового флагманского внедорожника Taishan. Также раскрыты некоторые технические подробности о новинке.

Автомобиль получил стильную радиаторную решётку в виде водопада из нескольких десятков хромированных вертикальных ламелей. Двухэтажная оптика раздельная, причём блок фар дальнего и ближнего света интегрирован в боковые воздухозаборники. Задние фонари объединены в одну LED-полосу во всю ширину кормы. Из других дизайнерских решений можно отметить выдвижные дверные ручки с фоном в виде звёздного неба и пороги с подсветкой.

© Voyah

Оснащаться Voyah Taishan будет гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового турбомотора на 150 л.с. и двух электродвигателей на 517 л.с. Не уточняется, но вполне вероятно, что ДВС будет выступать лишь в качестве генератора для тяговой батареи ёмкостью 65 кВт∙ч. Запас хода в электрическом режиме составит 370 км, в смешанном – 1400 км.

Внедорожник имеет достаточно солидные габариты: длина — 5230 мм, ширина — 2025 мм, высота — 1817 мм, колесная база составляет 3120 мм. Салон имеет шестиместную компоновку.

© Voyah

По оценке портала CarNewsChina, стоимость Voyah Taishan будет начинаться от 450 000 юаней или 5,3 млн рублей по текущему обменному курсу. Полноценная презентация состоится в конце сентября, тогда стартует предзаказ на новинку.

Бренд Voyah дебютировал на российском рынке в 2022 году. Так что теоретически Taishan может появиться в продаже в нашей стране. Гамма дочерней марки Dongfeng в России сейчас включает в себя четыре модели: кроссовер Free, внедорожник M-Hero, минивэн Dream и седан Passion.

