Хоккеист Овечкин ездит на Aurus Arsenal: такая только у него и у Путина

Как известный российский хоккеист получил премиальный минивэн, которого вообще нет в продаже — загадка.

Российский люксовый автобренд Aurus планирует в 2026 году запустить коммерческие продажи минивэна Arsenal. Серийный вэн был презентован в июне этого года на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ), и других новостей о товарной версии пока не поступало. Однако «фотошпионы» заметили в Москве автомобили в частной эксплуатации.

Портал Platesmania опубликовал фотографии Aurus Arsenal с московским госномером. Причём на одном изображении рядом с машиной запечатлён известный российский хоккеист Александр Овечкин. Можно предположить, что лучший бомбардир в истории НХЛ получил автомобиль в подарок от правительства России.

Пока премиальные микроавтобусы Aurus Arsenal состоят исключительно в кремлевском автопарке и используются для поездок президента России Владимира Путина и перевозки высокопоставленных гостей.

Aurus Arsenal впервые был выпущен в 2018 году. Премиальный 8-местный минивэн имеет габариты 5980х2020х2090 мм и колёсную базу 3550 мм. Автомобиль построен на Единой модульной платформе, поэтому имеет такой же силовой агрегат, что и седан/лимузин Senat и кроссовер Komendant: гибридная силовая установка с 4,4-литровым турбо V8 и электромотором с отдачей 598 л.с., 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Стоимость серийного Aurus Arsenal, по оценке экспертов, превысит 50 млн рублей. Минивэн выпускается как в обычной легкой версии, так и варианте с бронированным кузовом.

